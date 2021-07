Lajeado é a primeira cidade do Interior a ter parceria com o Waze

A prefeitura de Lajeado aderiu ao programa "Waze for Cities". A iniciativa utiliza o aplicativo de trânsito e navegação com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana, a segurança e a prestação dos serviços públicos por meio da troca de informações entre prefeitura e usuários do aplicativo Waze.

A parceria surgiu por meio do Laboratório de Inovação Governamental e Social de Lajeado, que integra as ações do Pro_Move Lajeado. O município do Vale do Taquari é o segundo do Estado a aderir ao programa Waze for Cities, depois de Porto Alegre. A parceria com o aplicativo será formalizada em agosto durante um evento na Univates, o Crie Smart Cities.

Conforme Mariela Portz, coordenadora do Departamento de Inovação e Tecnologia da prefeitura de Lajeado, ao aderir ao Waze for Cities, o município estará avançando com seu propósito de se tornar uma cidade mais inteligente. "Essa iniciativa possibilitará que os motoristas tenham informações atualizadas sobre o trânsito de Lajeado e facilitará o trabalho da prefeitura, que estará acompanhando de forma online os apontamentos feitos pela comunidade. A ferramenta servirá para aproximar o cidadão do órgão público, com menos burocracia, e vai oferecer mais segurança e agilidade para quem visita a cidade, além de destacar diversos dados estratégicos para avaliação da movimentação das pessoas e do trânsito na cidade", disse Mariela.

Por meio do aplicativo, os usuários poderão informar anomalias no trânsito, como por exemplo, buracos na via, semáforos estragados, acidentes, engarrafamentos ou obstruções de passagem, para que a Prefeitura possa então providenciar os reparos necessários para normalizar o trânsito. A ferramenta também será utilizada para sinalização de intervenções no trânsito, como bloqueios de ruas, pontos de redução de velocidade, obras na via, entre outras.

Outra vantagem do programa será, com o aprimoramento do aplicativo, o compartilhamento em tempo real da circulação dos caminhões responsáveis pelo recolhimento de lixo na cidade, assim como a localização oficial de pontos de campanhas oficiais e temporárias como vacinação, doações de mantimentos e outras. Os veículos de comunicação também poderão utilizar o aplicativo para repassarem as informações de trânsito para seus públicos.

O mapa do aplicativo será acompanhado por dois agentes de trânsito do município, que serão capacitados para operar a plataforma, interagir e acionar as secretarias responsáveis para a solução dos problemas reportados pelos usuários na mobilidade urbana. A iniciativa deve entrar em operação na cidade nos próximos meses.

Neste domingo (25), acontecerá representantes da plataforma e do município farão a atualização do mapa da cidade de Lajeado. O grupo irá conferir e incluir endereços de órgãos governamentais, serviços e locais públicos como postos de saúde, escolas, praças e nomes das ruas, além de comércios, indústrias, restaurantes e serviços de atividades privadas.