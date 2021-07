Vendas da Quinzena do Doce sobem 40% em Pelotas

As 11 doceiras que participaram da Quinzena do Doce de Pelotas encerraram a edição de 2021 em clima de sucesso. O evento, promovido pela prefeitura e Sebrae, com o objetivo de incrementar o setor, teve um crescimento de 40% em relação às vendas do ano passado. Foram 14.200 doces comercializados em banca instalada no Calçadão durante 15 dias.

O secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Gilmar Bazanella, avaliou os resultados como uma resposta positiva da população à comercialização dos doces artesanais diretamente do produtor ao consumidor. Lembrou que a ausência da Fenadoce e de visitantes na cidade, por causa da pandemia, abalou muito a cadeia do doce, mas que este tipo de iniciativa pode recuperar parte das perdas e reaquecer o setor.

"O crescimento das vendas deste ano serve de entusiasmo para nós, como instituição promotora do evento e, principalmente, para as doceiras em manter a Quinzena do Doce, um evento anual, mesmo depois que voltarmos a ter na cidade a tradicional feira do doce", disse. Quanto aos tipos de doces de preferência da população, as doceiras são unânimes em dizer que não pode haver feira sem a presença do quindim tradicional e do bombom de morango, os mais vendidos em todos os eventos.