Prefeitura regulariza loteamento em bairro de Pelotas

As 194 famílias do loteamento Clara Nunes, no bairro Areal, em Pelotas, estão muito próximas de deixarem de ser posseiros e se tornarem proprietários de seus terrenos. Eles já podem cumprir a última etapa para receber as escrituras, único documento que garante a propriedade dos imóveis, sem os quais não há segurança jurídica. A entrega dos contratos e carnês já teve início.

Sete documentos foram entregues a famílias da localidade pela prefeita Paula Mascarenhas. A regularização, segundo Paula, é longa e complexa, mas é uma iniciativa que dá muita honra de poder realizar. O processo não é como uma obra visível como a requalificação de uma via, por exemplo, que pode ser enxergada pela população. No entanto, é capaz de transformar vidas, uma vez que atinge diretamente as famílias e traz qualidade de vida.

Dez moradores receberam os documentos em casa. Apesar do frio, a fila precisou ser na rua, para evitar aglomerações e a propagação do coronavírus, o que não chegou a ser um problema para quem, agora, já é quase proprietário do seu lote.

Por questões legais, a prefeitura não pode doar os terrenos, é preciso que sejam vendidos. Porém, é utilizado um valor simbólico, no valor de R$ 575,28. O valor pode ser dividido em oito parcelas de R$ 71,91. A partir de agora, os moradores devem pagar o carnê, levar os recibos até a prefeitura e retirar a autorização de escritura. Com a escritura na mão e com o loteamento regular, com documentos que comprovam a propriedade de cada um que hoje possui apenas a posse, acabam as incertezas e insegurança vividas por muitas famílias há mais de 50 anos, quando os primeiros moradores chegaram ao local.