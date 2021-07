Escola de Taquari quer ter Ensino Médio voltado ao ensino do campo

A implantação de um Ensino Médio voltado ao campo foi apresentado na escola Nossa Senhora da Assunção, em Taquari. Com ênfase ao desenvolvimento rural, aliado ao cooperativismo e ao empreendedorismo, a mudança é baseada nas novas diretrizes do Ensino Médio no Brasil, que passam a valer a partir de 2022, e tem o enfoque em buscar o interesse do aluno em áreas que ele pode seguir após o fim dos estudos no colégio.

Conforme a diretora, Jussara Dornelles, a proposta é ter um ensino médio inovador, voltado para possibilidades que o campo também pode oferecer, através do agronegócio, a sustentabilidade, o cooperativismo e o empreendedorismo na área rural. Focando, além da grade curricular regular, em oficinas de artesanato em madeira, fabricação de produtos coloniais, gestão ambiental, reciclagem, entre outras.

"Nossos alunos poderão completar os estudos aqui e cursar um ensino médio normal, mas com disciplinas itinerantes, como novas perspectivas profissionais para atender o proprietário rural, ter seu próprio negócio e sustentar sua família no futuro, essa será uma opção a mais", destacou a diretora Para o prefeito André Brito, o projeto será uma possibilidade a mais de qualificação em Taquari. "É um projeto grandioso, que terá todo o suporte da nossa administração municipal. Pois, para termos um município desenvolvido é essencial o investimento na área da educação. E, sem dúvida, o projeto abrirá uma nova oportunidade na qualificação dos nossos jovens", afirmou o chefe do executivo.

O prefeito, acompanhado da Coordenadora Municipal de Educação, Maristel Charão, conheceu e inaugurou a turma de educação infantil, em parceria da Prefeitura com a 3° CRE e a escola. Os estudantes são atendidos por professores da rede municipal e a escola oferece o espaço físico para as aulas. A turma conta com 13 alunos matriculados.