Placas fotovoltaicas devem reduzir custos de associação de Vacaria

A Associação Beneficente Santa Isabel, de Vacaria, começou a sua própria energia junto à Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), mantida pela entidade. O sistema de geração de energia solar, composto por 50 módulos de 445W, foi interligado à rede de energia elétrica da RGE, com a expectativa de reduzir cerca de R$ 1,4 mil na conta de luz mensal.

A implantação da usina foi possível graças à parceria com a empresa Solled Energia, de Santa Cruz do Sul, que subsidiou a mão de obra da instalação, material elétrico, projeto e laudo civil. À Associação Santa Isabel coube somente o custo dos equipamentos. "Sempre buscamos o apoio e a parceria de empresas para auxiliar na manutenção da casa com um padrão de qualidade. E ficamos muito felizes que tivemos ajuda para consolidar este importante investimento, que vai fazer a diferença no atendimento dos nossos assistidos", destaca a gerente Administrativa da associação, Marli Kovaleski.

Conforme a gerente, a entidade vai manter durante por muitos meses as medicações, serviços de fisioterapia, nutrição e psicologia, qualificando a atendimento aos 50 idosos atendidos no local. "A cada ano escolhemos uma instituição que desenvolva um trabalho social diferenciado, sem fins lucrativos e que tenha envolvimento com a comunidade. Ficamos muito realizados em auxiliar a Associação Santa Isabel, no ano em que celebramos 10 anos de atuação no Rio grande do Sul", enfatizou o gerente comercial da Solled Energia, Mauro Soares.