Camping de Rio Grande passa por reformulação

A prefeitura de Rio Grande iniciou as obras de reestruturação do Camping Municipal, localizado na avenida Cel. Augusto Cesar Leivas, 66. As primeiras atividades realizadas pelas equipes operacionais foram a demarcação dos locais em que serão construídos os vinte galpões, além do começo da construção do palco onde ocorrerão os shows e apresentações.

As ações de revitalização e reestruturação visam a primeira edição do Acampamento Farroupilha no município. O evento ocorre a partir do dia 10 de setembro, com data de encerramento prevista para o dia 26 do mesmo mês. A ideia inicial é que os festejos farroupilha sejam alternados entre o Camping e o Parque de Exposições ao longo dos 15 dias; do dia 11 ao dia 17, o acampamento será montado no Camping Municipal; nos dias 18, 19 e 20 será realocado para o Parque de Exposições.