Expedição vai percorrer estradas da região das Missões

A Expedição Missões será realiza até domingo (25), na região missioneira do Rio Grande do Sul. Veículos 4x4 percorrerão as estradas e visitarão os principais atrativos turísticos missioneiros.

A programação iniciará com recepção dos participantes no Tenondé Hotel, em São Miguel das Missões. Na sexta-feira (23), a caravana visitará o "Borraio Minhas Origens", na localidade de Mato Grande, fará a travessia do Rio Piratini e chegará ao Sítio Arqueológico de São Lourenço, no interior de São Luiz Gonzaga. Depois o deslocamento será até o Santuário do Caaró, em Caibaté, onde será realizado o almoço.

Na parte tarde, os participantes farão travessia por campos e banhados e à noite assistirão ao Espetáculo de Som e Luiz no Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões. O roteiro do primeiro dia está estimado em 120 quilômetros.

No sábado (24), a caravana passará pelas ruínas de São João Batista, em Entre-Ijuís, com almoço em Santo Ângelo. À tarde, passarão pela Cascata do Comandaí, Distrito de Sossego, farão as travessias dos rios Santa Bárbara e Santa Tereza, em Catuípe, e retornarão para Santo ângelo, com visita ao Centro Histórico e foto oficial em frente à Catedral Angelopolitana. Serão percorridos 140 quilômetros no segundo dia.

O jantar de confraternização será realizado no Espaço Cultural Tekoha e no domingo (25), os participantes retornam aos seus locais de origem, encerrando a Expedição. O diretor de Turismo de Santo Ângelo, Romaldo Melher dos Santos, afirma que a Expedição é uma excelente oportunidade de divulgação dos patrimônios e aspectos históricos, culturais e naturais da região. "Além da visitação aos locais, será feita uma imersão na cultura regional, valorizando as riquezas que temos para serem exploradas pelos visitantes".