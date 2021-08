Licenciamento ambiental será online em Nova Petrópolis

A secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Petrópolis iniciou o uso de uma plataforma digital para o protocolo e acompanhamento de projetos e processos de licenciamento ambiental do município. O sistema, que elimina o uso de papel, já estava em uso interno no setor e passou a ficar disponível também aos usuários externos.

Técnicos, gestores e outros profissionais que atuam na área ambiental em Nova Petrópolis receberam treinamento para operar a plataforma de licenciamento. "É uma inovação importante e com um simbolismo muito grande, pois reduz o uso do papel justamente no setor da prefeitura que trata das questões ambientais. E, além disso o meio digital trará celeridade e transparência aos processos", disse o prefeito Jorge Darlei Wolf.

A plataforma digital para o protocolo e acompanhamento de projetos e processos de licenciamento ambiental já está disponível ao público em geral. O acesso aos sistemas é feito no "Portal do Meio Ambiente", acessado através do site da prefeitura de Nova Petrópolis.