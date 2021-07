Pelotas arrecada quase R$ 72 mil em multas na pandemia

Em julho de 2020, entrou em vigor, em Pelotas, uma lei que previa multa para quem não usasse máscara em locais públicos. Naquele mês, passou a ser autorizada a aplicação de multa, por parte da Guarda Municipal (GM), aos indivíduos que não utilizam máscaras de proteção facial em espaços coletivos.

Essas ferramentas fizeram com que, até junho de 2021, Pelotas fosse a única cidade do Estado com uma legislação para o assunto que conseguiu, realmente, cobrar penalidade das pessoas que não contribuíssem para o combate à pandemia do coronavírus. Um ano depois, de acordo com dados fornecidos pela secretaria de Segurança Pública (SSP), foram aplicadas 4.231 multas em pessoas que estavam sem máscaras e/ou participavam de aglomerações. Esses dois fatores, somados, geraram cerca de R$ 71,8 mil arrecadados em autuações.

Além disso, 61 estabelecimentos comerciais já foram multados por permitirem o acesso ou a permanência de pessoas sem máscaras de proteção no local. Porém, nenhum foi interditado, tendo a lei como base. Os profissionais responsáveis pela fiscalização promovem ações educativas e de orientação das empresas para estimular o uso da proteção contra a Covid-19.