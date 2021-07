Canoas recebe 10 mil máscaras de empresa de roupas

A secretaria municipal da Educação de Canoas recebeu 10 mil máscaras da empresa Free Surf, que serão entregues para os alunos em situação de vulnerabilidade das escolas da rede municipal de ensino. O diretor de Marketing da empresa, Felipe Flach, foi recebido pelo secretário adjunto da secretaria, Aristeu Ismailow.

De acordo com o diretor da Free Surf, a empresa sempre trabalhou com ações sociais e ambientais desde a sua criação. "Nossas ações também estimulam outras empresas e pessoas a trabalharem em benefício de quem precisa", disse Felipe. Ele também explicou que foram confeccionadas 100 mil máscaras, que deverão ser entregues para escolas de outros municípios. Até agora, 20% do total produzido pela Free Surf já foi doado.