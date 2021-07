Santo Ângelo terá mais 41 câmeras de monitoramento

Em convênio assinado com a Brigada Militar (BM), o município de Santo Ângelo expandiu o sistema de videomonitoramento. A partir de agora, 71 câmeras de vigilância instalada em pontos estratégicos da cidade para garantir a segurança.

Além das 30 câmeras que já estão sendo monitorados pela Brigada Militar, em solenidade realizada no auditório do Parque Científico e Tecnológico das Missões (TecnoURI), a prefeitura e uma empresa privada conveniaram mais 41, instaladas em 21 nas escolas da rede pública municipal de ensino, contemplando 21 bairros da cidade. A previsão é de que até o final deste ano, sejam instaladas mais 39 câmeras. Quatro escolas municipais do meio rural também serão contempladas com vigilância eletrônica

O prefeito Jacques Barbosa destacou que as novas câmeras integram um projeto da gestão de mais de R$ 1,4 milhão de investimentos para a instalação de 60 novos pontos do sistema de monitoramento. "O projeto chegará às 41 escolas do município, cobrindo não somente a área do educandário, mas todo o seu entorno, levando mais segurança aos bairros e à comunidade escolar. É um grande avanço na área da segurança pública", afirmou.

Durante a solenidade em que foi apresentada a expansão, uma empresa fez a doação de quatro câmeras de vigilância instaladas no entorno do Residencial Reserva das Missões, em frente à sede campestre do Clube Gaúcho. As câmeras já estão integradas do sistema, restando o processo de doação dos equipamentos para o município. O investimento da empresa está avaliado em torno de R$ 60 mil.