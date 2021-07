Passagem de ônibus em São Leopoldo sobe para R$ 4,60

O valor da passagem de ônibus em São Leopoldo, no Vale do Sinos, será reajustado para R$ 4,60. O novo valor entrará em vigor a partir deste domingo (18). O reajuste é de 6,97% ao valor antigo, de R$ 4,30.

O primeiro pedido de reajuste por parte do Consórcio Operacional Leopoldense (Coleo) de R$ 6,43, o que representaria um aumento de 49% do preço atual. Com as medidas, como ampliação de tempo da frota, criação de um programa de subsídio de passagens para desempregados e isenção da taxa anual, firmado através do acordo junto ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, o reajuste da passagem ficou menor.

“O primeiro estudo apresentado ao Conselho de Transporte e Trânsito, chegou ao valor máximo de R$ 4,75, mas conseguimos com diálogo chegar a este valor de R$ 4,60, para tanto estas medidas que estamos desenvolvendo visam garantir essa redução de valor. Há uma crise estrutural no transporte coletivo que demanda um aporte de recursos de outra ordem para que posamos aliviar essa crise”, afirmou o secretário de Mobilidade e Serviços Urbanos Semurb, Sandro Lima.

Para que o valor fosse reduzido, a prefeitura decidiu implementar algumas medidas compensatórios. Foi autorizada para a ampliação da idade média dos ônibus, de oito para 10 anos, além da usenção do repasse anual contratual do Coleo para a prefeitura por três anos (2020, 2021 e 2022).

A prefeitura também fará a revisão de algumas gratuidades e isenções, a partir de critério de renda de 1,5 salário mínimo per capita, com exceção da população acima de 60 anos e demais isenções constitucionais. Será feita a implementação um aplicativo do transporte público, permitindo acompanhar horários e roteiros dos ônibus com mais segurança e comodidade. Além disso, foi acordada a retomada, por parte do Coleo dos postos de trabalho em 100% das vagas, dos atuais 213 trabalhadores atuais.