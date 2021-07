Complexo da Unimed em Caxias do Sul será ampliado

Uma ampliação está programada para ser realizada no Complexo Hospitalar Unimed Nordeste-RS, em Caxias do Sul. Com um investimento total estimado em R$ 14,9 milhões, o projeto tem previstas duas entregas programadas, sendo mais 38 leitos de internação clínica e outros 20 de UTI.

A abertura dos 38 leitos deve ocorrer ainda neste ano, no sexto andar do Complexo Hospitalar, que está sendo finalizado. Projetados com conceito que alia a alta tecnologia com o máximo conforto, os novos espaços, destinados a tratamentos clínicos, representam um grande incremento na capacidade hospitalar da serra gaúcha. A segunda etapa da ampliação, dos novos leitos definitivos de UTI, deve ser inaugurada em julho de 2022.

"Até o começo de 2020, antes da pandemia, o Complexo Hospitalar funcionava com duas UTIs, cada qual com 10 leitos", relembra o presidente da cooperativa médica, Ronaldo Mattia. "Nos momentos mais críticos do contágio da Covid-19, chegamos a ter oito Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), provisórias, que chegaram a reunir um total de 79 leitos. Sabendo que a Covid-19 permanecerá por ainda um tempo, e sempre pensando em atender prontamente e da forma mais completa os nossos pacientes, os médicos cooperados aprovaram a construção da nova UTI que operará, de forma definitiva, elevando para 40 o número de leitos intensivos permanentes da instituição", complementa.