Fenac espera arrecadar quase R$ 77 mil com leilão de bens inservíveis, programado para o próximo dia 28

No dia 28 de julho, a Fenac realizará leilão público de ações e bens inservíveis, entre televisores, transformadores de força, equipamentos para cozinha industrial, computadores e outros itens. O leilão iniciará às 9 horas, no auditório da Fenac, com acesso pela rua Araxá, 505, bairro Ideal, em Novo Hamburgo/RS. Os interessados devem comparecer às 8h para credenciamento prévio. Neste mesmo local, os bens a serem leiloados estão disponíveis para visitação pública até o dia 27 de julho, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min, sempre em dias úteis.

Os bens serão vendidos em 20 lotes, sendo que os valores atribuídos para lance mínimo foram baseados na avaliação da Comissão de Leilão, totalizando uma arrecadação em valor estimado de R$ 76.5 mil. Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza, através de lances verbais, observando o preço mínimo de avaliação de lote estabelecido no edital. Os materiais que irão a leilão são bens que não tem mais uso no acervo mobiliário da Fenac, e através do leilão será possível abrir mais espaço nos pavilhões destinados para depósito

Será considerado vencedor o participante que fizer o maior lance. Caso algum lote não seja arrematado, ficará disponível para ser adquirido pelo valor mínimo após o fim do leilão.