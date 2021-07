Tampinhas se transformam em exames para mulheres em Imbé

O projeto Tampinha Legal uniu a prefeitura de Imbé, Eco Imbé e a Associação Beneficente Amigas da Mama do Litoral (Abami). A iniciativa consiste na coleta de tampinhas de garrafa nos espaços escolares, que serão convertidas em exames de mamografia para as mulheres em situação de vulnerabilidade social do município.

Conforme a presidente da Abami e secretária municipal da Mulher e Direitos Humanos, Daiana Godoy, realizar o exame de mamografia periodicamente é fundamental para evitar qualquer complicação, bem como diagnosticar precocemente o câncer de mama. "O principal objetivo da ONG é alertar a comunidade sobre o tema, e a partir disto, combater esta doença. Ressalto a importância de possibilitar este exame para o maior número de mulheres possível", frisou Daiana.

Segundo a titular da secretaria de Educação, Ruth Ruschel, esta campanha também trará a reflexão aos alunos sobre o ciclo da reciclagem desde o momento da compra do produto no supermercado, até a separação, higienização e entrega do material para as entidades. "É muito importante ensinar desde cedo as crianças sobre o destino correto dos materiais recicláveis, e esta é uma prática que vem sendo explorada em atividades pedagógicas que promovem a sensibilização, consciência e responsabilidade ecológica aos jovens", disse Ruth.

O projeto culminará no dia 25 de setembro, durante a Semana Eco Imbé, onde acontecerá uma gincana, no qual a escola que arrecadar a maior quantidade de tampinhas receberá uma premiação. "Esta atividade fará parte da Semana Eco Imbé, que contará com uma programação repleta de atividades envolvendo a preservação ambiental", informou o coordenador da Eco Imbé, Cléverton da Silva