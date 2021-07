Três novos radares entram em operação em Santa Maria

A partir da próxima segunda-feira (19), os motoristas devem estar mais atentos ao trânsito de Santa Maria, pois começam a operar plenamente outros três controladores de tráfego. A secretaria de Mobilidade Urbana, informa que os equipamentos que passarão a registrar infrações de trânsito estão instalados nas três principais vias de acesso à área central de Santa Maria: as avenidas João Luiz Pozzobon, Hélvio Basso e Walter Jobim. A velocidade máxima permitida nessas vias é de 50 km/h.

"Esses três controladores se somam aos outros seis que operam desde junho. Nosso objetivo é coibir o excesso de velocidade, que está relacionado com os agravamentos dos danos e com o risco à vida nos sinistros de trânsito. O monitoramento se dará em tempo real, 24 horas por dia, sete dias na semana, executando o controle do excesso de velocidade", explica o secretário de Mobilidade Urbana, Orion Ponsi