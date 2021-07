Obras de nova central hidrelétrica em Tio Hugo são iniciadas

O prefeito de Tio Hugo, Gilso Paz participou de uma reunião com representantes da cooperativa de energia Coprel. Na ocasião, foi informado que a cooperativa venceu o leilão de Energia Nova A-3 com a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) de Tio Hugo, localizada no Rio Jacuí próxima ao bairro Boa Esperança, a qual iniciará o suprimento de energia elétrica a partir de janeiro de 2024, com prazo de fornecimento de 30 anos.

De acordo com os representantes da Coprel, as obras de construção da PCH de Tio Hugo serão iniciadas ainda em 2021. Na ocasião, o prefeito destacou que este é um marco muito importante para o município, uma vez que a implantação desta central hidrelétrica representará principalmente geração de emprego e renda para moradores locais.

Além disso, o início das obras e posteriormente a sua operação trarão retorno através do recolhimento de impostos em âmbito municipal. "Nesta reunião também enfatizamos que a prefeitura dará dentro das suas possibilidades suporte de infraestrutura nos acessos ao local, bem como outras parcerias que serão necessárias no futuro", concluiu o prefeito.