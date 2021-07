Vale do Paranhana envia ofício ao Estado sobre pedágios da região

formato do plano de concessões de praças de pedágio Com base no que foi definido na audiência pública, realizada na Faccat pela Associação dos Municípios do Vale do Paranhana (Ampara), os prefeitos da região formularam e assinarão em conjunto, com diversas entidades representativas, um ofício que será encaminhado ao governador Eduardo Leite. No documento, as lideranças expressam a contrariedade da região ao, ponderando sobre os principais anseios da região quanto ao tema.

O documento foi formatado e aprovado em reunião dos prefeitos da Ampara na prefeitura de Taquara, que contou ainda com a participação do prefeito de Maquiné, João Marcos. O ofício expressa e esclarece os três pontos principais que foram elencados durante a audiência e que não constam no plano de concessões do governo do Estado: a não transferência da praça de pedágio de Campo Bom, na ERS-239, para Parobé, a não inclusão de duas praças de pedágio na ERS-020 e a inclusão do trecho da ERS-239 entre Riozinho e Maquiné no plano de concessões do governo do Estado.

Segundo o presidente da entidade e prefeito de Parobé, Diego Picucha, a audiência serviu para ampliar a discussão e ouvir os anseios das autoridades da região com representantes de entidades e da comunidade, abrindo um diálogo importante que faltou até o momento por parte do Estado que, inclusive, não mandou nenhum representante para o evento. "Foi consenso durante a audiência que está faltando muito diálogo por parte do Governo do Estado quanto a esse novo plano de concessões, que pondera sobre a mudança e instalação de novas praças de pedágio. Faltam informações sobre as intenções do Palácio Piratini sobre essa ação, que contemplará 30 anos de concessões e, em nenhum momento, fomos convidados a participar dessa discussão durante a elaboração desse plano, sendo que essas praças de pedágios impactarão diretamente a vida econômica de nossas comunidades e que, nos moldes em que estão sendo apresentadas, irão certamente atrapalhar ainda mais o desenvolvimento da região", destaca o presidente da Ampara.

O projeto do governo do Estado prevê a concessão de 1.131 quilômetros de rodovias estaduais à iniciativa privada. Estão previstos investimentos de R$ 10,6 bilhões nos 30 anos das concessões, sendo R$ 3,9 bilhões somente nos cinco primeiros anos.

Ao todo, serão 22 praças de pedágios. As estradas foram divididas em três lotes, e o critério adotado para a divisão focou em proximidade geográfica, lotes viáveis sob forma de concessão comum e extensão capaz de atrair o maior número de investidores. A expectativa é de que o edital seja publicado até o fim de setembro desse ano.