São Borja recebe caminhão da Corsan para serviços

O município de São Borja passa a dispor, como serviço alternativo, de um caminhão de hidrojateamento e sucção para serviços de esgotamento sanitário. O veículo - que representa investimento de quase R$ 720 mil - foi entregue em ato, realizado na prefeitura. A iniciativa resulta de uma ação conjunta da prefeitura, secretaria estadual do Meio Ambiente (SEMA) e Companhia Rio-Grandense de Saneamento (Corsan).

A aquisição ocorreu com recursos do fundo de gestão compartilhada relativo ao contrato para as operações da Corsan em São Borja. O diretor de Operações da Corsan, André Finamor, ressaltou que as famílias de baixa renda terão subsídio para receber o serviço, pagando apenas 60% do custo e destacou que só as cidades de maior porte têm esse tipo de atendimento. O diretor também enfatizou os pedidos permanentes do município à companhia para melhoria dos serviços de esgotamento na cidade.