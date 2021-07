Projeto da UCS para uso do grafeno na saúde recebe verba de R$ 1,8 milhão

Um projeto que busca desenvolver nanocompósitos poliméricos contendo grafeno, para aplicação em tratamento cutâneo e medicina regenerativa, desenvolvido na Universidade de Caxias do Sul (UCS), recebeu verba da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) no valor de R$ 1.8 milhão. A assinatura do convênio entre a UCS e a financiadora foi realizada durante a inauguração da 1ª Feira Brasileira do Grafeno pelo presidente da Finep, general Waldemar Barroso Magno Neto, e pelo reitor da UCS, Evaldo Antonio Kuiava.

O recurso será usado no desenvolvimento de curativos para tratamento cutâneo e medicina regenerativa que utilizam o grafeno e/ou seus derivados, bem como na confecção de materiais de prototipagem 3D e de restauração e regeneração na área da odontologia. Com o estudo será possível determinar quais são as atividades biológicas antimicrobiana, antiviral, anti-inflamatória, antioxidante, citotóxica e genotóxica existentes no grafeno e em seus nanocompósitos poliméricos.

Desde que o UCSGrapgene iniciou suas operações em março de 2020, mais de 150 propostas para o uso do material foram apresentadas, envolvendo inúmeras áreas inclusive a da saúde. Entre as aprovadas, está o projeto detentor do apoio da Finep, envolvendo os Programas de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Biotecnologia, Engenharia e Ciência dos Materiais, e Engenharia de Processos e Tecnologias da UCS, em parceria com a fábrica de grafeno, que é a maior da América Latina.