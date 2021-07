LBV faz entrega de alimentos para famílias de Glorinha

Em homenagem ao Dia da Caridade, que é comemorado em 19 de julho, a Legião da Boa Vontade (LBV) iniciou a entrega de benefícios para mais de 100 famílias atendidas pelo Centro Comunitário de Assistência Social Alziro Zarur da LBV, em Glorinha. A ONG vai proporcionar alegria e mesa farta com a entrega de cestas de alimentos, cobertores, litros de leite e material de limpeza e higiene pessoal.

No Estado, serão entregues cerca de 20 toneladas em doações, sendo mais de 2 toneladas em doações destinadas à Região Metropolitana. Ao longo do mês, a Caravana da Boa Vontade percorrerá por diversas comunidades no município de Glorinha, e seguirá para a cidade de Gravataí. Todas entregas estão sendo adaptadas para o momento atual para que aconteça sem aglomeração, com distanciamento e segurança na prevenção do novo coronavírus.