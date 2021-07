Teutônia tem autorização para volta integral das aulas

A secretaria de Educação de Teutônia recebeu a autorização da Promotora de Justiça Regional da Educação de Santa Cruz do Sul, Vanessa Saldanha de Vargas, para o retorno integral das Escolas de Educação Infantil de Teutônia, a partir do dia 2 de agosto. A partir dessa semana as equipes diretivas e de coordenação das escolas entrarão em contato com as famílias para organizar o retorno às aulas em turno integral, repassar as informações e o como vai funcionar o novo plano de contingência, que visa controlar a disseminação do vírus.

O prefeito, Celso Aloísio Forneck, ressalta a importância deste momento para as famílias. "Esta é uma conquista de todos, após muito trabalho, planejamento e persistência, conseguimos esta autorização. Por isso é muito importante que todos continuem fazendo a sua parte, pois estamos acompanhando diariamente a evolução dos casos, a fim de evitar novos surtos. Pedimos a todos que mantenham os cuidados, que busquem a vacina assim que for possível, de acordo com a faixa etária, para que em breve possamos voltar à normalidade", reforça.

A secretária de Educação, Fabiana Lampert, reforça a importância do plano de contingência. "Essa autorização só foi possível após apresentarmos o plano de contingência das escolas, o qual passará por mais algumas adequações, e deverá ser seguido com muita seriedade e comprometimento, para que as aulas possam ser mantidas, agora em turno integral, e para isso, estamos contando com o apoio e a compreensão de todas as famílias. Estamos muito felizes com este primeiro passo que foi dado, e agora iremos em busca da autorização para o retorno integral das escolas de ensino fundamental", destaca.