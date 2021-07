Santa Maria recebe espetáculo online nesta semana

Nos dias 15 e 18 de julho, o grupo Máscara EnCena realiza edição especial para Santa Maria do circuito digital "Máscara EnCena: 2068 em Movimento". No dia 15/07, às 20h, através do Youtube, ocorre a apresentação online do filme "206820". Já no dia 18/07, às 18h, também pelo Youtube, será a vez da peça teatral que inspirou o filme, intitulada "2068".

A peça será seguida de debate ao vivo através do chat do próprio Youtube, tendo como convidados a professora adjunta do Departamento de Artes Cênicas do Centro de Artes e Letras da UFSM, Rossana de La Costa, e a integrante do Ateliê do Comediante e diretora, Raquel Guerra. Durante o debate, serão sorteadas 20 bolsas para artistas e alunos locais para curso gravado sobre a técnica de atuação com máscara expressiva.

Também serão reservadas a artistas locais duas vagas para a residência online ao vivo, com os fundadores do grupo Máscara EnCena, que se realizará em agosto. Além de Santa Maria, o espetáculo dedica edições especiais às cidades de Caxias do Sul, Montenegro, Bento Gonçalves, Rio Grande e Passo Fundo.