De forma integral, Estrela retoma as aulas presenciais

As aulas nas nove escolas de Ensino Fundamental (Emefs) de Estrela serão realizadas, a partir desta segunda-feira (12), sem mais o escalonamento, em aulas presenciais e diárias para todos os mais de 2,2 mil alunos. Já no próximo dia 2 de agosto será a vez da retomada das atividades em tempo integral - das 7h às 18h - para as mais de 1,4 mil crianças das 12 escolas de Educação Infantil.

Estrela retomou as atividades presenciais no mês de abril, mas então a Educação Infantil com 50% da turma no período da manhã, e 50% à tarde, seguindo uma escala já definida pela escola com as famílias no início do ano letivo. E os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental também em um escalonamento, com 50% da turma na primeira semana, 50% na seguinte. Agora, o sistema será o mesmo adotado antes da pandemia.

O retorno às salas de aula, contudo, ainda é opcional, em escolha realizada pelas famílias dos estudantes. Ainda assim, o percentual deve ficar próximo dos 100% dos estudantes no Ensino Fundamental, após pesquisa e contato das equipes diretivas com as famílias. "Mesmo no sistema escalonado já tivemos o retorno de mais de 92% dos alunos. Agora com o avanço da vacinação e a certeza do cumprimento de protocolos de segurança e higiene por nossa parte e estudantes, a procura se intensificou ainda mais", explica a secretária da Educação, Elisângela Mendes.