Uruguaiana inicia revisão do Plano Municipal de Turismo

Uruguaiana iniciou mais uma etapa para desenvolver o turismo na região e colocar o município na rota dos destinos mais procurados do Estado. Trata-se da construção e revisão do Plano Municipal de Turismo, um documento que relata as atividades importantes para o crescimento do setor na região. A iniciativa é resultado do empenho coletivo de diversos segmentos como hotelaria, gastronomia, entidades públicas e privadas, como apoio do Sebrae RS.

"Este documento reúne os princípios orientadores para o planejamento da atividade no município, apresentando estratégias e ações voltadas ao incremento e estruturação do turismo no destino", destaca a secretária municipal de Turismo de Uruguaiana, Vanessa Welter. Ao longo do mês de junho, a consultora Ivane Fávero realizou quatro oficinas para reunir dados para a elaboração do material.

Os encontros aconteceram de forma on-line e contaram com a participação de empresários da hotelaria e de empreendimentos turísticos, membros do Conselho Municipal de Turismo, entidades representativas e administração pública. Até setembro, serão realizadas cinco consultorias para dar suporte e acompanhamento ao conselho.