Quase 4 mil casas em Gravataí terão conexão com a rede de esgoto

Os trabalhos para a instalação dos ramais de ligação e do terminal de inspeção e limpeza em Gravataí começam nesta segunda-feira (12), pelos bairros Salgado Filho, Castelo Branco e Centro. A fim de agilizar as ligações onde a rede pública de esgoto está disponível e levar o tratamento de esgoto a uma quantidade maior de residências ainda este ano, a Ambiental Metrosul ampliou de 634 para aproximadamente 4.000 ligações em Gravataí, beneficiando em torno de 22,4 mil pessoas.

Com conclusão prevista até dezembro, as obras acontecerão, ainda, nos bairros Vera Cruz, Barnabé, Santa Cruz, Dom Feliciano, Diva Lessa de Jesus, Parque dos Eucaliptos, Parque Florido, Vila Branca, Parque Olinda, Jansen, Natal, Rincão da Madalena, COHABs A,B e C, São Vicente, Padre Rus, Passo do Hilario, Marrocos, São Luiz, São Judas Tadeu, São Jerônimo, Oriçó, Vila Parque Brasilia, Cruzeiro, Nossa Chácara, Sitio Sobrado, Bom Sucesso, Moradas do Vale e Monte Belo. As conexões à rede coletora no município dão continuidade ao conjunto de investimentos que estão sendo antecipados pela Metrosul, visando o plano de universalização do tratamento de esgoto na Região Metropolitana de Porto Alegre.

São esperados 206 mil novos equipamentos até o ano que vem Em Cachoeirinha, 25% das obras já foram executadas e, pelos próximos meses, os trabalhos serão realizados em Canoas, Esteio e Alvorada. Como as intervenções serão realizadas nas calçadas e ruas em frente às residências, para minimizar eventuais transtornos a Metrosul ressalta que está comunicando os moradores dos bairros atendidos sobre os trabalhos. A empresa também trabalha na substituição de hidrômetros.

Atualmente, somente 1/3 das residências da Região Metropolitana contam com coleta e tratamento de esgoto. Com a universalização do sistema de esgotamento sanitário, a Metrosul vai ampliar essa cobertura para mais de 87% até 2031, contribuindo, de forma significativa, na melhora dos índices e qualidade do serviço de saneamento na região.