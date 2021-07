Santo Ângelo faz convênio para atendimento pós-Covid-19

A secretaria da Saúde de Santo Ângelo firmou um convênio com a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) que irá proporcionar atendimento das pessoas que estão sofrendo com os transtornos pós-Covid 19. O secretário municipal de Saúde, destacou que o programa iniciará pela fisioterapia e contará ainda com suporte psicológico e que as próximas etapas serão o fornecimento de atendimento em pneumologia e cardiologia. Além disso, afirmou que outro convênio com a CNEC para atendimento odontológico, estará sendo formalizado nos próximos dias.

O prefeito, Jacques Barbosa, e o diretor da CNEC Santo Ângelo, José Lauri Bueno de Jesus, saudaram o convênio, frisando que os reflexos da pandemia na saúde das pessoas representa uma preocupação e ação atende a essa situação. Lauri também destacou que a CNEC foi criada para estar ao lado da comunidade e, em seus 70 anos de atuação, se mantém assim.

Jacques Barbosa salientou que um somatório de esforços é necessário para atender todas as situações que envolvem a pandemia. "Uma instituição de ensino superior representa a formação do conhecimento e a CNEC, que sempre apoiou as iniciativas comunitárias, vai auxiliar nesse trabalho fundamental".

Além disso, será desenvolvido o projeto de pesquisa e extensão "Pandemia de Coronavírus Coorte Pós-Contaminação, quais respostas teremos em nossos organismos" O curso de Fisioterapia da CNEC oferecerá dois atendimentos semanais, por quatro meses, totalizando 32 sessões, realizadas de segunda a sexta. Os horários serão definidos pela diretoria do curso, assim como as atividades e os relatórios clínicos que serão encaminhados à secretaria municipal e Saúde.