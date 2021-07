Famílias de Pelotas e Rio Grande recebem mantimentos

Para combater a fome e o frio, nesta segunda (12) e terça-feira (13) a Legião da Boa Vontade (LBV) inicia a entrega de benefícios para cerca de 200 famílias atendidas pelo Centro Comunitário de Assistência Social Alziro Zarur, da LBV em Pelotas e para entidades parceiras em Rio Grande. A ONG proporcionará alegria e mesa farta com a entrega de cestas de alimentos, cobertores, litros de leite e material de limpeza e higiene pessoal.

No Estado, serão entregues cerca de 20 toneladas em doações, sendo mais de três toneladas destinadas à região. Todas entregas estão sendo adaptadas para o momento atual para que aconteça sem aglomeração, com distanciamento e segurança na prevenção do novo coronavírus.