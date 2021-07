Univates projeta retomada das aulas presenciais para setembro

Parte das atividades já tinham voltado em maio A Universidade do Vale do Taquari (Univates) se prepara para retomar, no segundo semestre, as aulas presenciais dos cursos de graduação e técnicos no campus. O ensino remoto integral, adotado emergencialmente pela instituição em março de 2020 perdura há cerca de 16 meses. A expectativa é que, a partir de setembro, após avaliações realizadas ao longo de agosto, todas as aulas da Univates retornem à presencialidade no campus.

A partir de 2 de agosto, quando retorna o transporte aos professores que vêm de regiões como, por exemplo, Porto Alegre, a Univates orienta que todos os professores ministrem suas aulas nas dependências da Universidade, exceto aqueles docentes que pertencem a algum grupo de risco. A projeção é que até o final do mês de agosto as aulas sejam ministradas no campus da universidade, síncronas para os alunos que não tiverem como se deslocar à Instituição e presenciais para aqueles que optarem por vir para o campus.

A universidade afirma que tem prezado por todas as medidas de prevenção à transmissão do coronavírus, o que torna os espaços do campus locais seguros para a realização das aulas. Nesse sentido, os estudantes têm a segurança de transitar em um espaço preparado para recebê-los com todo o cuidado necessário.

A reitoria da Univates avalia que este será um momento importante de retorno às atividades acadêmicas, que ainda precisam ser realizadas de modo adaptado ao contexto. "Acreditamos que as experiências dos semestres anteriores e a capacidade de adaptação da comunidade acadêmica serão essenciais para que voltemos todos ao campus com sentimento de segurança e acolhimento para o exercício da atividade docente", informa, através de nota.