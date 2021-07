Tramandaí busca a revitalização da avenida Perimetral

A prefeitura de Tramandaí está buscando, junto ao governo do Estado, a revitalização da avenida Perimetral. Uma equipe de captação de recursos da prefeitura foi recebida em Porto Alegre pelo secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Luiz Carlos Busato, quando foi apresentado o plano de intenções para o município ingressar no Programa Pavimenta, um dos eixos do projeto intitulado "Avançar" do governo gaúcho.

O programa é uma parceria do Estado e municípios para realização de obras de pavimentação, com o impacto da infraestrutura e na qualidade de vida das cidades. Projetando a recuperação de ruas, avenidas e rodovias objetivando a qualificação da infraestrutura no acesso a espaços estratégicos, como postos de saúde, escolas, pontos turísticos e trechos entre municípios. A equipe apresentou um material com fotos do atual estado da via, uma das principais da cidade.

"A recuperação da avenida Perimetral é uma solicitação da nossa população. Estamos procurando revitalizar a nossa malha urbana com a colocação de asfalto e calçamento e buscamos também por meio de recursos do Governo do Estado melhorias que beneficiem moradores e visitantes", explicou o prefeito Luiz Carlos Gauto.