Prefeitura de Caxias do Sul lança programa para embelezar a cidade

Fazer um resgate da autoestima e dos cuidados com a cidade é o principal objetivo do Luz, Cor e Flor, projeto lançado pela prefeitura de Caxias do Sul. Comunidade, entidades, poder público e cidadãos serão convidados a atuar continuamente em ações pensadas para recuperar a cidade, deixá-la mais limpa, mais humanizada, mais agradável de se viver. O primeiro ciclo iniciou no sábado (10) e vai até 24 de julho nos bairros Santa Fé, Belo Horizonte, Canyon e Vila Ipê.

"Queremos proporcionar o resgate da autoestima da cidade por meio da união de secretarias municipais, entidades e comunidade. Vamos mobilizar os bairros, escolas, clube de mães, empresas, etc. Caxias já foi reconhecida como cidade mais limpa do Estado e a quinta mais limpa do país. Hoje temos 1.200 lixões cadastrados pela Codeca. Precisamos reverter isso, recuperar a nossa cidade", resume a vice-prefeita, Paula Ioris, que coordena o projeto.O programa tem duas principais ações. A primeira será desenvolvida cada vez em uma região da cidade. O início de cada ciclo se dará sempre com encontro de lideranças em cada região para apresentar o programa e as ações. Será feita uma força tarefa que durará 15 dias em cada bairro/região, com a realização de reparos em calçadas, praças, recuperação de sinalização, plantio de flores, poda, entre outras ações.

No final de cada ciclo, a prefeitura entregará à comunidade uma placa informando que o programa foi realizado no bairro. Futuramente, está prevista a realização de um pequeno evento, com a apresentação de talentos locais. "O poder público vai para o bairro para uma ação organizada. Envolvemos a comunidade para que depois as áreas sejam conservadas e os cidadãos sejam incentivados a levar essas ações de cuidado para dentro de suas casas", resume Paula.