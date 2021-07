Lei em Pelotas busca fomentar iniciativas nos bairros

Foi sancionada, em Pelotas, a lei que cria o programa Bairro Empreendedor. O programa, criado pela prefeitura, visa identificar, valorizar e estimular iniciativas das comunidades, periferias e distritos da cidade.

A nova lei busca a identificação de ações empreendedoras e possibilidades de desenvolvimento, articulada com o Conselho Municipal de Desenvolvimento, Trabalho, Emprego e Renda, com a área privada e com iniciativas individuais ou coletivas, além de se voltar ao estímulo e à orientação para empreendimentos. O programa, que será desenvolvido pela secretaria municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação (Sdeti), busca descentralizar políticas públicas e da iniciativa privada, com foco no crescimento, na inclusão social e na diminuição das desigualdades.

Também almeja fortalecer os núcleos comerciais, de serviços e/ou industriais nos bairros e distritos; apoiar a formalização das atividades informais, no sentido de garantir sua inserção no mercado e regularização fiscal; articular a política de microcrédito e crédito para os Microempreendedores Individuais - MEIs e às Micro e Pequenas Empresas, através das instituições financeiras parceiras. O município ainda poderá celebrar convênios, parcerias, termos e outros instrumentos jurídicos para promoção de ações de empreendedorismo, com órgãos públicos nas três esferas, bem como com empresas e instituições privadas e órgãos não governamentais.