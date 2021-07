Com roupas a R$ 0,50, Canoas lança brechó móvel

Lançado no final de junho, pelo Movimento Ação por Canoas (MACA), o brechó móvel "Loja Popular Roupas do Bem" fez sucesso por onde passou, transportando moda sustentável a preços baixos para quem mais precisa. Para seguir levando a loja sobre rodas aos bairros em vulnerabilidade social, o MACA está pedindo apoio, com doações de roupas e calçados, principalmente, roupas de inverno.

O brechó móvel tem toda a estrutura de uma loja montada em um carro Van modificado. Cada peça de roupa custa R$ 0,50, mas a proposta da "Loja Popular Roupas do Bem" é que o cliente monte um look completo por R$ 1,00.

Na sede do MACA, funciona um brechó fixo, que vende peças a preços populares, das 9h às 18h. A entidade aceita doações de empresas e pessoas físicas, que devem ser entregues na rua Passo Fundo, nº 730, bairro Mathias Velho.