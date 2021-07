Canoas já distribuiu R$ 1,1 milhão para aprovados do auxílio emergencial municipal

A prefeitura de Canoas já pagou R$ 1,1 milhão aos contemplados do programa Auxílio Emergencial Canoense. Todos os 5.000 beneficiados foram chamados. Ao todo, 75% dos contemplados já se apresentaram pelo menos uma vez para a etapa de trabalho. Nesta segunda-feira (5), os contemplados que já passaram por duas etapas de trabalho serão chamados pela terceira vez.

O secretário de Governança e Enfrentamento à Pandemia, Felipe Martini destacou que a Covid-19 mudou a vida das pessoas e que programa foi criado para ajudar a população mais fragilizada. "O nosso desafio diário é salvar vidas. A pandemia afetou o nosso cotidiano e é nossa obrigação auxiliar os canoenses a enfrentarem os efeitos socioeconômicos causados pelo novo normal", explicou Martini.

O projeto é destinado para pessoas de baixa renda e garante aos beneficiados R$ 200,00, cursos de qualificação profissional, R$ 92,00 no cartão TEU para buscar um emprego e realizar as atividades previstas no projeto, além de serviços para a comunidade, por três meses. Os beneficiários que não comparecerem após notificações serão desligados e chamados os suplentes.