Prédio da década de 1950 será reformado em Nova Petrópolis

A cidade de Nova Petrópolis teve, no fim de semana, a inauguração da primeira etapa da restauração e readequação do prédio da antiga Caixa Rural, em Linha Imperial. Graças a investimentos do Estado, da prefeitura e da Casa Cooperativa, o imóvel construído na década de 1950 passará a oferecer diversos espaços para iniciativas ligadas à história, à cultura e à comunidade local.

Fundada em 1902 sob a liderança do padre Theodor Amstad, a Caixa Rural, hoje Sicredi Pioneira RS, construiu a sua primeira sede própria em 1954. Até o início das obras de restauração, o local funcionava como sede da Casa Cooperativa, abrigando também o Memorial Padre Amstad e uma agência da Sicredi Pioneira RS. "Este prédio tem cerca de 70 anos, mas a sua história iniciou há quase 200, com a chegada dos primeiros imigrantes alemães. E essa história teve um salto com a chegada do padre Amstad, que passou a reunir os agricultores em dificuldades e difundir entre eles os valores do cooperativismo", disse o presidente da Casa Cooperativa, Mário Konzen.

Entre as novidades previstas no projeto de restauração e readequação do prédio estão um arquivo histórico, sala para atividades pedagógicas e espaço multiuso para reuniões e atividades dos grupos culturais da comunidade local. Além disso, o espaço também deverá contar, de forma lúdica e interativa, a história de como o cooperativismo impulsionou o desenvolvimento da região. "É uma iniciativa que valoriza a memória, mas também a responsabilidade de construir um futuro melhor", afirmou a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo.

A segunda etapa do projeto já possui captação aprovada junto às leis de incentivo, com data para conclusão prevista para março de 2022. A partir de então o local será reaberto para visitação interna. O valor da reforma deve chegar próximo a R$ 1 milhão.