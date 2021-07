Ponte na BR-293, em Santana do Livramento, é liberada

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) liberou, nesta segunda-feira (5), a ponte sobre o rio Ibicuí da Armada, no km 290 da BR-293/RS, em Santana do Livramento. A travessia recebeu obras de alargamento, recuperação e reforço, com objetivo de melhorar a trafegabilidade da rodovia e promover mais segurança aos usuários.

Com as melhorias, a ponte de 78 metros de extensão teve a largura de 8,2 metros estendida para 13 metros, e agora também conta com acostamentos que oferecem mais segurança para quem trafega pela rodovia federal. Ao todo, o investimento para as obras na ponte da Armada foi de R$ 9 milhões. A passagem é importante para a região, que é responsável por 99% da produção de lã do Estado e 94,1% da produção nacional.

O contrato que garantiu a restauração da passagem prevê melhorias semelhantes em outras duas importantes travessias da região da Campanha. Com trabalhos mais adiantados, a ponte sobre o rio Conceição, no km 510 da BR-158, também na região de Livramento, recebe reparos na mesoestrutura e na superestrutura. A travessia tem 365 metros de extensão e 10 metros de largura, e está passando pela substituição dos aparelhos, o que vai assegurar mais estabilidade na estrutura e reforço das vigas caixões, com acréscimo de armação e engrossamento das paredes. Desde 2019, a passagem recebeu escoras para manter o fluxo.

A terceira ponte que está em obras fica sobre o rio Sangrador, no km 291 da BR-293. Em fase inicial dos trabalhos, a estrutura de 156 metros de extensão também está sendo reformada e ampliada e, atualmente, recebe as obras dos blocos de fundação e pilares. Com a conclusão das obras, a ponte passará dos atuais 8,2 metros de largura para 13 metros.