Sapucaia do Sul realiza audiência para tratar da concessão do transporte público

O município de Sapucaia do Sul, por meio da secretaria de Segurança e Trânsito, realiza nesta terça-feira (6) uma audiência pública para apresentar e debater questões relacionadas transporte público. A reunião debaterá o projeto básico que irá subsidiar a realização de concorrência pública, destinada à concessão do transporte público no município.

Devido à pandemia e seguindo os protocolos de segurança sanitária, serão destinados 35 lugares para acompanhar a audiência de forma presencial, na Câmara de Vereadores. Entretanto, quem não puder participar de forma presencial, poderá acompanhar a transmissão pelo Facebook da prefeitura. A intenção do município é moldar o projeto para, nos próximos meses, com as sugestões, realizar a concessão do serviço para a iniciativa privada.