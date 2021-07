Busto de fundador da Calçados Azaleia, em Parobé, volta ao local de origem

Depois de ter sido depredado no final do ano passado, após uma tentativa de roubo, o busto em homenagem a Nestor Herculano de Paula, empresário e fundador da Calçados Azaleia, foi revitalizado e devolvido ao seu local, próximo ao chafariz da Praça Primeiro de Maio, em Parobé. O restauro devolveu as características originais da peça, que já havia sofrido com outros atos de vandalismo, como o furto da armação dos óculos da obra.

"Pedimos que a comunidade nos ajude a conservar esse busto, que representa a preservação da história e o resgate da memória do município", destaca Maiquel Silveira, diretor de Cultura. Criador da Azaleia, Nestor de Paula faleceu em 2014. Natural de Novo Hamburgo, ele foi fundador da Azaleia e comandou a empresa até torná-la na maior fábrica de calçados da América e uma das maiores do mundo.