Dívida Zero em Lajeado recuperou R$ 3,1 milhões

O programa de renegociação de dívidas em Lajeado, em vigor desde 31 de maio, já recuperou R$ 958 mil, pagos à vista, e outros R$ 2,2 milhões parcelados. O "Dívida Zero 2021" tem como objetivo reduzir a dívida ativa do município e oferecer condições especiais para que cidadãos e empresas em débito busquem regularizar sua situação com o município.

Conforme o secretário da Fazenda, Guilherme Cé, esta será uma oportunidade única, já que este deve ser o único programa do tipo nos próximos quatro anos. "Reforçamos a importância de que os contribuintes em débito busquem regularizar as pendências nas próximas semanas, dentro do prazo limite para adesão ao programa", disse. Os contribuintes tem até o dia 27 de agosto para regularizar suas pendências. Após o término do prazo, as ações de cobrança, seja via protesto ou judicial, serão intensificadas.