Santo Ângelo busca firmar tempo com o IPE Saúde

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, entregou ao presidente do IPE Saúde, Júlio Ruivo, ofício manifestando interesse do município em efetivar um termo de cooperação com o instituto estadual. Uma audiência foi realizada no plenário da Câmara de Vereadores para tratar do assunto.

O termo de cooperação técnica pode refletir na reabertura do atendimento presencial e, também, na ampliação do atendimento prestado aos usuários do IPE Saúde em Santo Ângelo. Ruivo disse que assumiu o IPE Saúde há cerca de 70 dias e que nesse tempo a preocupação foi a elaboração de um diagnóstico da situação e, que a partir de agora, pretende começar a encaminhar soluções para os problemas que foram detectados e que o atendimento presencial nas regionais e a maior oferta de atendimento médico especializado são algumas das preocupações principais.