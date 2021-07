Metrosul trocará 206 mil hidrômetros em cidades da Região Metropolitana

empresa que opera a parceria público-privada (PPP) da Corsan A Ambiental Metrosul,na Região Metropolitana de Porto Alegre, tem realizado nos municípios a troca dos hidrômetros em residências e estabelecimentos comerciais. A empresa ficou responsável pela renovação de 206 mil equipamentos até junho de 2022, nos nove municípios atendidos pela empresa na Região Metropolitana de Porto Alegre. Em sete meses de operação, 55,8 mil aparelhos já foram substituídos em Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Sapucaia do Sul e Viamão.

Em julho, Alvorada foi a cidade escolhida para a operação . Bairros como Formoza, Maringá, Bela Vista, Stella Maris, Tijuca, 11 de Abril, Sumaré, Piratini, Jardim do Cocão e Esplanada estão recebendo a visita de técnicos para a aferição do hidrômetro e, posteriormente, a substituição. Para a cidade, são previstas 21,1 mil trocas.

O cronograma informado pela empresa contempla Canoas, para os meses de agosto, setembro e outubro (39,4 mil equipamentos); Viamão (26 mil) e Sapucaia do Sul (19,1 mil) em novembro e Cachoeirinha (12,4 mil) em dezembro. O cronograma de 2022 ainda está sendo elaborado.

A troca dos hidrômetros ocorre, de forma prioritária, em residências e/ou estabelecimentos cujo equipamento esteja com validade vencida, próxima de expirar ou, ainda, com avarias em função das condições de conservação. Com o tempo, há um desgaste natural que compromete o seu funcionamento. A recomendação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), órgão certificador, é de que a troca seja feita a cada cinco anos, tempo de vida útil estimado.

No entanto, se os clientes identificarem qualquer outro tipo de anomalia no hidrômetro, podem solicitar a aferição do mesmo junto à Corsan, que encaminhará uma equipe para vistoria. Se confirmado algum problema, a troca é feita sem custo. Do contrário, se o aparelho não apresentar anormalidade, será cobrada taxa conforme tabela tarifária da Corsan, determinada pelas agências reguladoras (Agers e Agesan). O valor é de, aproximadamente, R$ 190,00.