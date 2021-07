Santa Cruz do Sul cria programa para assistência a pacientes que tenham se recuperado da Covid-19

A secretaria municipal de Saúde de Santa Cruz do Sul e o Programa de Residência Multiprofissional do Hospital Santa Cruz (PRMS) firmaram uma parceria e estão implementando na rede de atenção básica o programa de reabilitação pós-Covid-19. O início das intervenções ocorreu no mês de junho, em duas Estratégias de Saúde da Família (ESF), a Cristal Harmonia e a Viver Bem, beneficiando a área de abrangência dessas unidades.

A ideia, segundo a secretária municipal de Saúde, Daniela Dumke, é atender a necessidade de um tratamento multiprofissional, a partir de uma avaliação individualizada que contemple aspectos físicos, funcionais e psicológicos para definição de um plano terapêutico. "O que se quer é evitar a fragmentação do tratamento e oferecer o quanto antes esse atendimento pós-Covid, garantindo melhores resultados, facilidade de acesso e aderência dos pacientes", explicou.

A equipe que atua no programa é composta por residentes das áreas de fisioterapia, educação física, psicologia, com apoio dos profissionais da unidade de saúde referência para a intervenção. O programa visa promover o alívio nos sintomas, recuperar a capacidade funcional e restabelecer o retorno dessa população para suas atividades laborais, sociais e esportivas.

Estão previstas durante o tratamento atividades em grupo e também atendimentos individuais que poderão ser desenvolvidos no próprio domicílio do paciente, quando este não tiver condições de se deslocar até o posto de saúde. Agentes comunitários de saúde e profissionais envolvidos no programa farão a busca ativa dos pacientes nas áreas de abrangência das unidades de saúde contempladas.