São Leopoldo teve 184 adoções de animais desde janeiro

A secretaria municipal de Proteção Animal de São Leopoldo divulgou os números dos principais atendimentos do primeiro semestre de 2021. O destaque está nas adoções. Apesar do alto número de adotados, em que 184 animais foram tutelados por novas famílias, a quantidade de animais recolhidos ainda é superior, com 192 resgates.

"Em função da pandemia, não foi possível realizar espaços de adoção nos meses de março e abril, mas o trabalho de resgate seguiu", explicou o secretário Walter Verbist. Quem se interessar por algum dos cães do canil e busca a adoção de um novo amigo, pode entrar em contato com a secretaria, por telefone, e agendar sua visita ao canil.

Para efetuar a adoção, é preciso ser maior de 18 anos, e apresentar carteira de identidade e comprovante de residência. O contato é o (51) 3590 4752.