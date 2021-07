Estrela define calendário de volta integral das aulas

A prefeitura de Estrela anunciou as datas do retorno das atividades escolares presenciais e diárias na rede municipal de educação. Ao todo, Estrela retomará as aulas para os mais de 3,6 mil alunos nas 21 escolas da rede, no mesmo sistema utilizado antes da pandemia, sem mais o escalonamento para os alunos do Ensino Fundamental já a partir do dia 12 de julho. O retorno, contudo, ainda será opcional para as famílias que assim optarem. Para as aulas em tempo integral das crianças da Educação Infantil, o retorno está previsto a partir do dia 02 de agosto.

Estrela já retomou as atividades presenciais no mês de abril, mas então com a Educação Infantil com 50% da turma no período da manhã, e 50% à tarde, seguindo uma escala já definida pela escola com as famílias no início do ano letivo. E os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental também seguindo um escalonamento, com 50% da turma na primeira semana, 50% na segunda. Agora, o sistema será o mesmo adotado antes da pandemia.

O prefeito Elmar Schneider destaca a necessidade do retorno. "Educação precisa sempre ser olhada com carinho e atenção. Estamos desde o início da pandemia tomando todos os cuidados possíveis para preservar a saúde de todos, sem privarem nossas crianças e jovens no acesso à educação", disse.

Por questões de organização, as equipes diretivas das escolas irão realizar contato com as famílias para um levantamento daquelas que optarem pelo não retorno presencial da criança ou jovem às salas de aula, pois este ainda não é obrigatório. A família que não se sentir segura e optar pelo ensino remoto, poderá seguir retirando o material físico na escola (sempre nas segundas-feiras, das 10h às 18h) para a realização das atividades por parte da criança em casa.