Ação recolhe 1,8 tonelada de alimentos em Jaguari e Sobradinho

A fiscalização regional de Santa Maria da secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural participaram, em Jaguari, de uma ação de fiscalização da força-tarefa do Programa Segurança Alimentar. A atividade foi solicitada pelo Ministério Público local.

Foram vistoriados quatro estabelecimentos, entre açougues e mercados, e foram apreendidos, ao todo, 1,06 tonelada de alimentos impróprios para o consumo. Os alimentos foram inutilizados e os comércios foram autuados. Dois locais tiveram seus depósitos interditados, além de uma máquina fatiadora, também interditada.

Após a conferência, os fiscais estaduais agropecuários são responsáveis por lavrar o laudo pericial, com a finalidade de constatar que os produtos são impróprios e nocivos ao consumo humano. No caso de Jaguari, os problemas encontrados foram produtos sem procedência, com prazos de validade vencidos e outros sem a descrição da validade na rotulagem, falta de conservação em temperatura adequada, higienização precária e produtos que foram descongelados e congelados novamente, fazendo com que perdessem sua qualidade.

Outra equipe estive em três estabelecimentos no município de Sobradinho. Ao todo, cerca de 833 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos durante a ação e os comércios foram autuados.

Os principais problemas encontrados (quase a totalidade deles em apenas um dos mercados) foram produtos com prazos de validade vencidos, falta de conservação em temperatura adequada e comercialização de produtos sem comprovação de origem. No local onde foi encontrada a maioria das irregularidades, foi identificado um depósito clandestino, com armazenamento de torresmo, banha, bebidas, carnes e embutidos sem procedência.