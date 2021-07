Em busca de doações, Hemocentro de Pelotas amplia atendimento

A partir desta semana, o Hemocentro Regional de Pelotas (HemoPel) amplia o horário coleta de sangue. O atendimento para doações volta a ser de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30min. O objetivo é facilitar o acesso dos doadores e, com isso, tentar manter os estoques em um nível mais seguro.

A coordenadora do HemoPel, Gisele Pinto, lembra que os doadores podem ir com tranquilidade, pois a equipe toma todas as medidas de higiene para que todos possam se sentir seguros. Tudo é higienizado a cada atendimento e tanto os voluntários para doação como os atendentes usam máscara em tempo integral. O Hemocentro é responsável por abastecer três hospitais da cidade - São Francisco de Paula, Pronto Socorro e Beneficência Portuguesa - além de outros 23 municípios das regiões Sul e da Campanha. A queda no número de doações tem colocado em risco a vida de pessoas que fazem tratamento com sangue e seus derivados