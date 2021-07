São Borja pleiteia verba maior para reforma do aeroporto

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, encaminhou soluções quanto a melhorias na infraestrutura do Aeroporto Regional João Manoel. Ele teve audiência na Infraero, em Brasília, a fim de agilizar o processo relativo às obras no terminal aéreo. O encontro foi com o presidente da Infraero, Hélio Paes de Barros Júnior.

A pauta central da reunião esteve voltada à atualização de recursos orçamentários para a recuperação da pista do aeroporto. A empresa e a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) são as responsáveis pelo aditamento orçamentário definindo o custo das obras a serem realizadas. A avaliação em torno dos valores que serão utilizados já tem alguns anos, estabelecendo o investimento de R$ 5,15 milhões, mas esse montante já está defasado. Depois que houver esta atualização, uma nova licitação será realizada para execução das melhorias previstas no aeródromo da cidade, visto que a última não apresentou interessados.

A Infraero foi contratada pelo município e técnicos da empresa já desenvolveram o projeto básico das reformas. Agora, no entanto, será necessário recalcular os recursos financeiros a serem aplicados na pavimentação e no cercamento da pista, que tem extensão de 1,6 mil metros por 40 metros de largura. Enquanto isso, a empresa Azul Linha Aéreas, através da Azul Conecta, definiu para o início de agosto a retomada dos voos regulares ligando São Borja a Porto Alegre.