Novo hospital de Bento Gonçalves deve ficar pronto em 2024

A cidade de Bento Gonçalves deve ter um novo hospital. Previsto para entrar em funcionamento antes do centenário do Tacchini, em setembro de 2024, o novo hospital do Tacchimed já tem a obra em andamento. O prédio de nove andares está sendo erguido na esquina das ruas General Osório e Ramiro Barcelos, no Centro da cidade

Com a nova estrutura, a rede Tacchini terá condições de oferecer aos seus clientes espaços exclusivos. Além dos quatro andares de leitos de internação equipados com tecnologia de ponta, a obra deve contemplar a nova e ampliada hemodiálise e um centro de reabilitação completo.

Em paralelo, outras demandas antigas também serão supridas com o novo hospital, como a presença de quatro andares de estacionamento, todos completamente conectados com as estruturas hospitalares. Também está previsto um andar exclusivo para atendimento dos beneficiários do Maturità, novo plano de saúde do Tacchimed para pessoas acima dos 59 anos.

De acordo com o superintendente do Tacchini Sistema de Saúde, Hilton Mancio, a ampliação proporcionada pela nova estrutura deve inaugurar uma nova era na área da saúde em Bento Gonçalves e região, permitindo atender ainda melhor a comunidade no presente e, ao mesmo tempo, voltar os olhos para o futuro. "O novo hospital vai nos dar fôlego para podermos antecipar as demandas futuras da população na área da saúde, levando em consideração dados e pesquisas realizados pelo próprio Tacchin", avalia.

O hospital terá uma nova área para hemodiálise, com capacidade atual duplicada. Ao todo, serão 42 espaços dedicados ao tratamento em um espaço de quase 2 mil m². O projeto ainda prevê espaços exclusivos para clientes do plano Tacchimed, além das áreas de atendimento para demais convênios e SUS.

A área de internação também será referência em tecnologia, contando com ferramentas de inteligência artificial, que vão permitir, por exemplo, a total digitalização de todas as informações, extinguindo o uso de folhas de papel. Ao todo, serão 120 leitos à disposição.

Outro ponto a se destacar é centro de reabilitação, que vai ocupar os dois últimos andares da construção. Nos mais de 3,8 mil metros quadrados, vão estar os mais modernos equipamentos de tratamento fisioterápico do país, incluindo uma piscina. O espaço vai permitir o cuidado completo de pacientes que necessitam de maior tempo de internação.