Presídio de Pelotas terá projeto de ressocialização

A partir de julho, o programa "Criando Crianças em Ambientes Seguros", que integra o Pacto Pelotas pela Paz, será inserido no Presídio Regional da cidade. A iniciativa será desenvolvida com apenados do regime fechado, quando estiverem em tempo de progressão para o semiaberto, com o propósito de colaborar com a ressocialização dos presos que estão voltando para o convívio familiar.

O piloto do projeto será desenvolvido no presídio na segunda quinzena de julho. A princípio, serão nove encontros semanais, com turmas de até 15 apenados, os quais têm a progressão de regime prevista para os meses de outubro ou novembro. As dinâmicas serão aplicadas pela coordenadora do programa no município e diretora da Secretaria de Segurança Pública, Alicéia Ceciliano.

De acordo com Alicéia, a aplicação da metodologia no sistema prisional vai fazer com que os presos vivenciem situações-problema, que podem surgir com a volta da rotina com os parentes, e troquem experiências entre si. O sistema será adaptado para atender a esse público específico, de acordo com a sua realidade, meio onde vivem e para onde irão quando saírem da casa prisional.

O programa, que tem como foco a prevenção da violência, irá trabalhar essa inserção e oferecer condições que possibilitem o restabelecimento e fortalecimento de vínculos afetivos. Além disso, eles devem aprender a identificar situações de violência e como preveni-las e evitá-las. "Isso é muito significativo para os apenados, pois todo mundo merece uma segunda chance. Eles merecem uma segunda chance de voltar de uma forma mais harmônica para o convívio com a família", destacou a coordenadora do método.