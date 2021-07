Adesão à vacina da gripe é de 55% em Caxias do Sul

Faltando poucos dias para o encerramento da terceira etapa da campanha de imunização contra a Influenza/gripe nos grupos prioritários, apenas 55% do público-alvo procurou os postos de vacinação para se imunizar. A secretaria da Saúde (SMS) de Caxias do Sul reforçou que a vacinação pode ser realizada de segunda a sexta-feira, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com exceção da São Vicente, e também nas Unidades Básicas Vacinadoras (UBVs). No caso de crianças, a aplicação das doses é realizada somente nas UBSs.

abrissem para a população em geral a vacinação contra a gripe Nesta segunda-feira (5), o governo federal permitiu que os municípios, antes restrita a públicos prioritários. A ideia é justamente garantir uma maior adesão das pessoas à vacina, visto que a preferência tem sido pelo imunizante contra a Covid-19."É importante que a população saiba a importância da vacina da gripe. Embora neste momento estejamos preocupados com o coronavírus, o vírus da Influenza continua circulando, principalmente durante o inverno, e também leva a internações hospitalares. Historicamente, Caxias do Sul vem de alguns períodos com grande número de óbitos por causa da gripe", destaca a diretora da Vigilância em Saúde, Juliana Argenta Calloni.

É necessário apresentar a carteira de vacinação (quem tiver), documento oficial com foto, CPF e Cartão SUS (opcional). Doentes crônicos devem levar atestado ou receita médica emitida há menos de um ano. Demais trabalhadores precisam comprovar que trabalham com algum dos grupos prioritários. A secretaria lembra que deve haver intervalo de 14 dias entre doses de vacina contra Influenza e contra Covid-19.